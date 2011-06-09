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GENÇ KIZ, KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI KIRKLARELİ (A.A)

09 Haziran 2011 19:30

-GENÇ KIZ, KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI KIRKLARELİ (A.A) - 09.06.2011 - Kırklareli'de genç bir kız, erkeklerden kıskandığı kız arkadaşını öğrenci pansiyonunda bıçakla rehin aldı. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de oturan Öznur Minel K. (18), 5 yıllık kız arkadaşı olan ve Kırklareli Üniversitesi'nde eğitim gören K.Y'nin (21), erkek arkadaşıyla internette yayımlanmış fotoğraflarını görünce kıskançlık krizine girdi. Edirne'den Kırklareli'ye gelen Öznur Minel K, Karakaş Mahallesi'nde K.Y'nin kaldığı pansiyona gitti. Burada bir süre K.Y. ile tartışan Öznur Minel K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y'nin boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.  Pansiyonda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı sıkarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Zanlının elindeki bıçak alınarak K.Y. kurtarıldı. Bu sırada elinden bıçakla yaralanan zanlı, hastanede tedavisi yaptırıldıktan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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