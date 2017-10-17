Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 25 yaşındaki Tuğçe Z.\'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ile çantasındaki şampuan kutusunun içerisine gizlenmiş bin adet extacy hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi\'nde üniversite öğrencilerin yoğun olduğu Bosna Hersek Mahallesi\'nde şüphelendikleri Tuğçe Z.\'yi durdurdu. Polis, yaptığı aramada genç kadının sırt çantasındaki şampuan kutusu içerisinde ve iç çamaşıra gizlenmiş bin adet extacy hap yakaladı. Gözaltına alınan Tuğçe Z.\'nin ifadesinde, \"Hapları 4 bin 500 lira karşılığında İstanbul\'dan aldım. 10 bin lira karşılığında anlaştığım tanımadığım bir kişiye satmak için Konya\'ya geldim\" dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri süren Tuğçe Z.\'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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