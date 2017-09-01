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Genç kız eşarbıyla kendisini astı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen 19 yaşındaki Sümeyya Nur Onat boynuna bağladığı eşarpla kendisini asarak intihar etti

01 Eylül 2017 20:26

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Kurban Bayramı\'nın ilk günü sabah saatlerinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen 19 yaşındaki Sümeyya Nur Onat boynuna bağladığı eşarpla kendisini asarak intihar etti. 
Merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Eras Siteleri\'nde bulunan 13 katlı binanın 10\'uncu katında yaşanan olayda, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Maliye bölümü öğrencisi Sümeyya Nur Onat sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Onat, ailesinin evden çıkması üzerine, iddiaya göre evin banyosunda tavana bağladığı eşarbıyla kendisini astı. Saat 16.00 sıralarında eve gelen ailesi kızlarını asılı halde buldu. Sinir krizi geçiren aile durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
İntiharın yaşandığı bina önünde kurban etlerini paylaşan vatandaşların olaya aldırış etmeden hareket etmeleri dikkat çekti.
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