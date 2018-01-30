Genç kız, cinsel istismara kalkıştığı iddiasıyla babasını öldürdü

Burhan CEYHAN- Davut CAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, E.Y. (17), adlı genç kız, kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü babası F.Y.\'yi, av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Söke\'ye 5 kilometre uzaklıktaki Sazlı Mahallesi\'nde dün saat 18.30 sıralarında F.Y.\'ye ait evden bir el silah sesi duyuldu. Komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, 5 çocuk babası, inşaat işçisi F.Y.\'yi göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü buldu. İlçedeki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan E.Y., babasını kendisinin öldürdüğünü belirtip, suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu.

E.Y.\'nin, babasının kendisine 2 aydır cinsel tacizde bulunduğunu, olay günü de işten geldiğinde, kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi. F.Y.\'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. E.Y.\'nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları bildirildi.

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