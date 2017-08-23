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Dünya

Genç kadınlar "hayatlarını mükemmel gösterme baskısı" ile karşı karşıya

11-21 yaş arası bin 900 kız ve genç kadınla anket yapıldı

23 Ağustos 2017 17:01

İngiltere'deki Kız İzciler'in yürüttüğü bir araştırma, kızların ve genç kadınların yüzde 35'inin internette hayatlarını mükemmel gösterme baskısıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

11-21 yaş arası bin 900 kız ve genç kadınla yürütülen anketi yorumlayan 17 yaşındaki Katie, "Sosyal medya gençlerin seslerini duyurabilmesi için müthiş imkanlar sağlasa da kızların özgüvenlerine de zarar verebiliyor. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırıp baskı altında hissetmek kızlar ve genç kadınlar için bir tuzak" dedi.

İngiltere'de yayınlanan i gazetesinden Conor Riordan'ın haberine göre katılımcıların üçte biri fotoğraflarda nasıl gözüktükleri hakkında endişe duyduklarını, çeyreği ise yatmadan son iş ve kalkınca ilk iş olarak cep telefonlarını kontrol ettiklerini söyledi.

Ankete katılanların en büyük korkularından biri, fotoğraflarının başkaları tarafından kullanılma ihtimaliydi.

11-16 yaş arası kızların yüzde 13'ü, 17-21 yaş arası katılımcıların ise yüzde 10'u, sosyal medyadaki takipçi ve beğeni sayıları hakkında endişelendiklerini söyledi.

Ankete katılan gençlerin yalnızca yarısı sosyal medyada karşılaştıkları baskıların aileleri tarafından anlaşıldığını düşünüyor.

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