Genç kadının gasp şüphelisi 2 kişi, kovalamacada yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA\'da 26 yaşındaki Fatma Ç.\'nin bıçak zoruyla çantasını gasp ettiği öne sürülen 2 kişi, kamyonetle kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Harmancık Caddesi\'nde meydana geldi. Fatma Ç., yeni tanıştığı İbrahim K., ve Kerim A’nın içinde bulunduğu 42 BRZ 27 plakalı kamyonete bindi. Bir süre sonra İbrahim K. ve Kerim A., Fatma Ç.’ye bıçak göstererek içinde yüzük ve bir miktar para olan çantasını alarak yol kenarında indirdi. Şüpheliler kaçarken, genç kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis, şüphelilerin kaçtığı kamyoneti belirledi. Mahalle arasında devriye gezen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü suç önleme ekipleri, şüphelileri kovalamaca sonrasında yakaladı. Kamyonette yapılan aramada Fatma Ç.’ye ait çanta bulundu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen İbrahim K. ile Kerim A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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