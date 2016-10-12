Genç kadını Tinder'da tanıştığı adam mı öldürdü?

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da tanışan Yeni Zellandalı Warriena Wright (26) ve Avustralyalı Gable Tostee'nin (30) randevusu ölümle bitti.

Avustralya, iki yıl önce gerçekleşen bir ölümü konuşuyor. Yeni Zelandalı Warriena Wright ve Avustralyalı Gable Tostee, internetin popüler tanışma uygulaması Tinder'da karşılaştı ve ardından Tostee'nin sahil kenarındaki bir apartmanın 14. katında yer alan dairesinde buluştu.

İkili, gece boyunca eğlendi ve çıplak şekilde cep telefonu kamerasına pozlar verdi. Gecenin sonunda ise genç kız balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Avustralya, şimdi Brisbane'deki yüksek mahkemede görülecek davaya kilitlendi. Tostee’nin genç kadına gönderdiği ve tehdit içeren telefon mesajları da suç kanıtı olarak gösterildi.Tostee, Pazartesi günü cinayetle suçlanacak. Suçlu bulunması halinde Tostee’nin ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Mahkeme jürisi, genç adamın on üç komşusunu dinledi ve komşulardan biri Wright'ın düşmeden önce "Hayır, hayır, hayır, lütfen bırak evime gideyim" diye ağladığını söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Tostee'nin kamerasındaki pozları ve polisin olayı canlandırdığı görüntüleri sayfalarına taşıdı.