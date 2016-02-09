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Genç kadını bıçakla tehdit edip tecavüz etmeye çalışan saldırgan yakalandı

Genç kadın çığlık atınca tecavüzden kurtuldu

09 Şubat 2016 13:59

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde 26 yaşındaki S.G.'yi bıçakla tehdit ederek götürdüğü inşaatta tecavüz etmek isteyen 27 yaşındaki Ü.A., genç kadının çığlık atmasına üzerine telaşa kapılarak kaçtı. Jandarma ekiplerin 40 farklı kamera incelemesinin ardından gözaltına alınan bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA’dan Özan Taşoyar ve Mehmet Yirun’un haberine göre,  Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik mahallesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan S.G., önceki akşam işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Ü.A. önünü kesti. Elindeki bıçağı genç kızın boynuna dayayan Ü.A., S.G.'yi bir inşaatın ikinci katına götürerek tecavüz etmek istedi. Genç kadının çığlıkları üzerine telaşa kapılan Ü.A., dışarısını kontrol ettiği sırada S.G. yaklaşık 3 metrelik yükseklikten atladı. Bıçaklı saldırgan Ü.A. yakaladığı S.G.'ye tecavüz etmek istedi ancak genç kadın yeniden çığlık atınca içerisinde cep telefonunun da bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

 

Jandarma 40 kamera inceledi

 

Olayın ardından S.G. ailesiyle birlikte Yeniçiftlik Jandarma Karakolu'na giderek şikayette bulundu. Jandarma ekiplerince inşaatın olduğu sokaklardaki yaklaşık 40 güvenlik kamerasını incelemeye alındı ve saldırganın Ü.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Ü.A.'nin evinde genç kadının çantası ve cep telefonu da bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ü.A., çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı ve bıçaklı gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.  İşsiz olduğu belirtilen Ü.A., adliye çıkışınca yüzünü elleriyle kapattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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