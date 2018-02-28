Genç kadını 2 yıl boyunca taciz ve tehdit etti, adli kontrol şartıyla serbest kaldı; 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek'i taciz ve tehdit ettiği için savcılık talimatıyla gözaltına alınan Erdoğan Küpeli, adliyeye sevk edildi. Mübarek'i, tehdit suçundan adli kontrol şartıyla ile serbest bırakılan Küpeli, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı.

29 yaşındaki Gülay Mübarek'i sosyal medya üzerinden tehdit ve tacizde eden Erdoğan Küpeli, Hatay Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Mübarek'in suç duyurusunda bulunmasının ardından ücretli öğretmenlik yaptığı okuldaki görevine de son verilen Küpeli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adiliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme, Erdoğan Küpeli'yi genç kızı tehdit suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakırken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.