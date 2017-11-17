GENÇ KADINA CADDE ORTASINDA ŞOK... SATIRLI, BİBER GAZLI GASPÇILAR YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda yolda yürüyen bir kadının çantasını çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Zeytinburnu\'nda çok sayıda gasp ve kapkaç olayına karışan 2 kişi bir kadını da kapkaç yaparken güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yanına motosiklet ile yaklaşan 2 kişi, genç kadının çantasını alarak kaçtı. Büyük şok yaşayan kadın çaresizce motosikletli gaspçıların peşinden koştu. 5 ayrı gasp ve kapkaça karışan şüpheliler geçtiğimiz hafta içi Maltepe Mahallesi\'nde yakayı ele verdi. Yolda yürüyen H.A.\'yı satır ile tehdit edip göz yaşartıcı gaz sıkıp cüzdanını gasp eden şüpheliler kaçarken bekçiler tarafından yakalandı.

Polise teslim edilen İ.Y (19 ) ve Y.K. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının gasp edilmesi(güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevki