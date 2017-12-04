Genç kadın, uzman çavuş eşinin tabancasıyla intihar etti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde 24 yaşındaki Elif M., kızının gözleri önünde uzman çavuş eşinin tabancasını başına dayıyap ateşledi. Genç kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gündüz saatlerinde Efeler Mahallesi\'nde meydana geldi. Evli ve bir çocuk annesi Elif M., Didim Akköy Jandarma Karakolu\'nda uzman çavuş olan eşi Ahmet M.\'nin tabancasını, henüz belirlenemeyen bir nedenle başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin evin kapısını açmasından sonra, kanlar içerisinde bulunan Emif M., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradan Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında Elif M.\'nin evde bulunan ve korku dolu anlar yaşayan 2 buçuk yaşındaki kızı, komşular ve polis ekiplerince sakinleştirildi.

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