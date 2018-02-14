Genç kadın, sokak ortasında yanarak öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, genç bir kadın, sokak ortasında yanarak yaşamını yitirdi. Üzerinden Hülya Tekbey (23) adına düzenlenen kimlik çıkan kadının, intihar mı ettiği, yoksa ateşe mi verdiği araştırılıyor.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak\'ta meydana geldi. Dışarıdan gelen çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri, sokağa çıktıklarında genç bir kadının alev alev yandığını gördü. Mahalleli, kadının üzerine battaniye atarak alevleri söndürdü. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu. Üzerinden Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimlik çıkan genç kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Genç kadının başka kişi ya da kişiler tarafından ateşe mi verildiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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