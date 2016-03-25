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Genç kadın sokak ortasında erkek arkadaşınca kurşunlandı

Ensesinden vurulan İran uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı

25 Mart 2016 12:03

İstanbul Kocamustafapaşa'da 26 yaşındaki bir kadın sokak ortasında ensesinden vuruldu. İran uyruklu Akram Naghızdeh'i  arkasından vuran erkek arkadaşı Tamer V. polis tarafından yakalandı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fatih, Kocamustafapaşa, Şırlağan Sokak’ta meydana gelen olayda İran uyruklu Akram Naghıbzdeh isimli kadın sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Ensesinden tabanca mermisiyle vurulan genç kadınçevredekiler tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Sorgusu sürüyor



Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı Akram Naghıbzdeh’in sevgilisi Tamer V.’nin yaptığı tespit etti. Ekipler olaydan sonra kaçan Tamer V.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin olayla ilgili sorgusu devam ediyor.



Birlikte yaşıyorlardı


Bu arada görgü tanıklarının ifadelerine göre, yaklaşık bir ay önce bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başlayan sevgililerin sık sık kavga ettikleri öğrenildi. Olay gecesi Tamer V.’nin tartıştığı genç kadını önce dövdüğü daha sonra tabancayla vurarak ağır yaraladığı öğrenildi. 

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