Genç kadın şantaja boğun eğmedi, o sevgiliye ağır ceza istendi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, kısa süreli birliktelikten sonra ayrılmaya karar veren Y.Ç.\'yi (24) \'son kez konuşmak\' için çağırıp, hapla uyutarak tecavüz ettiği, çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaparak para aldığı öne sürülen S.O. (30) hakkında \'Tecavüz, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj\' suçlarından dava açıldı, 17 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezası istendi.

Çeşme\'de işyeri bulunan S.O., bir süre arkadaşlık etmek içini yakınlık kurmaya çalıştığı Y.Ç. ile sevgili oldu. Ancak, kısa süren beraberlik ardından genç kadın, ilişkiyi bitirmek istedi. Tüm ısrarlarına rağmen Y.Ç.\'nin ilişkilerini sürdürmeyi kabul etmemesi üzerine S.O., genç kadını son kez konuşmak üzere buluşmaya ikna etti. S.O., Y.Ç.\'nin içeceğine uyuşturucu hap koyup, Alsancak semtinde kiraladığı eve götürdü. Burada 3 gün boyunca zorla tuttuğu öne sürülen eski sevgilisine tecavüz ettiği idia edilen S.O., bununla da kalmayıp çıplak fotoğraflarını çekti.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTI

Üç gün sonunda S.O.\'nun serbest bıraktığı ve yaşadıklarının psikolojik yıkımından kurtulmaya çalışan Y.Ç., cep telefonuna WhatsApp\'tan gelen mesajlarla şoke oldu. S.O., çektiği çıplak fotoğrafları genç kadına gönderip, bunları internette yayımlamakla tehdit edip, toplam 17 bin TL para istedi. İlk başta eski sevgilisinin istediği parayı veren Y.Ç., S.O.\'nun fotoğrafları başka arkadaşlarına da gönderip, başına bir şey gelmesi halinde bunları yayımlamalarını istemesi üzerine, hukuki mücadele başlatma kararı aldı. Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat\'la konuşup yaşadıklarını anlatan genç kadın, eldeki delillerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadının en büyük kanıtı ise eski sevgilisinin kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflar ile tehdit mesajları oldu.

17 YIL VE 5 BİN GÜN PAZA CEZASI İSTENDİ

İfadesinde suçsuz olduğunu öne süren S.O. hakkında, savcılık araştırmasından sonra, \'Tecavüz, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj\' suçlarından 17 yıl hapis cezası ve 5 bin güne kadar para cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde süren davada, mütaalasını veren savcı, tutuksuz yargılanan S.O.\'nun üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmada, karar vereceği belirtildi.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aylarca şantaj baskısı ile karşılaştığını belirten Y. Ç., eski sevgilisinin, kendisine yaşattığı kabus gibi hayattan sonra çektiği acının karşılığı olan bir ceza almasını beklediğini söyledi.



