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Genç kadın, kendisine tecavüz eden ve "Yüzüne kezzap atacağım" diye tehdit eden kişiden şikâyetçi oldu

Ayrılmak istediği için şiddet ve tehdide maruz kalan A.A. eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi

31 Mayıs 2017 21:39

Antalya’da 26 yaşındaki A.A., lisede sevgili olduğu ancak ayrılmak istediğinde kendisini ’Senin yüzüne kezzap atacağım, dinamitle patlatacağım’ diye tehdit eden ve lise ikici sınıftayken kendisine tecavüz eden  E.K’den şikâyetçi oldu. Sürekli şiddete maruz kaldığını belirten A.A. E.K.’nin cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Bülent Tataroğulları’nın DHA’da yer alan haberine göre, Antalya’da işçi emeklisi bir babanın 3 çocuğundan biri olan ve eski erkek arkadaşı E.K’nin kendisine yaşattıkları yüzünden işini ve formasyon eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan A.A., lise 1’inci sınıfta tanışıp sevgili oldukları E.K.’nin, 2’nci sınıfta bıçak zoruyla tecavüzüne uğradığı, kendisini tehdit edip tartakladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 

Aile korkusu ve yaşının küçük olmasından dolayı bazı olayların farkına varamadığını ve kimseye söyleyemediğini belirten A.A., "E.K. bunları bildiği için bana 11 yıl boyunca hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladı. Defalarca beni dövdü ama hiçbirinde gidip rapor almadım. Kendisi de bana tek kurtuluşumun ölüm olduğunu empoze etti" dedi.

 

“Karısı olduğumu söyleyip durdu”

 

Yaşananlar yüzünden dayanacak gücü kalmadığını aktaran A.A., "Evli olmadığımız halde ondan ayrılamayacağımı, karısı olduğumu söyleyip duruyordu. Bu süreçte defalarca darp edildim. Yaşımın ilerlemesi, bazı şeyleri idrak etmem ve eğitimin de bana kattığı şeylerle işin böyle olmaması gerektiğini görmeye başladım. En son onun yanına gittiğimde bana bıçak çekti, boğazımı sıktı, tekme tokat dövdü. Bu süreçte defalarca ayrılmaya çalıştım. Ama hepsinde bana elinde videolarımın, fotoğraflarımın olduğunu, bunu insanlarla çevremle paylaşacağını söylediği için cesaret edemedim. Ayrıca o dönem okuduğum Kayseri’de okulun yurduna gelip beni rezil edeceğini söylediği için dediklerini yapmaya devam ettim" diye konuştu.

 

Ölümle tehdit

 

Son olarak E.K.’nin arkadaşlarını rahatsız edeceğini söylemesi üzerine geçen ağustos ayında ayrıldığını anlatan A.A., "Ancak E.K durmak yerine her gün biraz daha şiddetin dozunu artırdı. Bu defa tüm aile bireylerini arayıp birlikte olduğumuzu, çocuk aldırdığımızı iddia etti. Bunun üzerine E.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. E.K.’nin cezasını çekmesini istediği belirten A.A., "Beni ’Senin yüzüne kezzap atacağım, dinamitle patlatacağım’ diye tehdit etti. Suç olması için bana bunları yapması mı gerekiyor" diye konuştu.

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