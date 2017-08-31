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Genç kadın evinde tabancayla vuruldu, eşi 3 yaşındaki kızlarını suçladı

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde dün gece 3 çocuk annesi Güldane Canbaz evinde tabanca ile vurularak öldü

31 Ağustos 2017 17:01

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde dün gece 3 çocuk annesi Güldane Canbaz evinde tabanca ile vurularak öldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi Olcay Canbaz, \"Benim eşim ile hiç bir sorunum yoktu. Ölümüne, evde tabanca ile oynayan 3 yaşındaki kızım neden oldu\" dedi.
Balıkesir\'in Bandırma İlçesi İhsaniye Mahallesi\'nde oturan 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Güldane Canbaz,  evinde tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Genç kadın silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güldane Canbaz doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
EŞİ, KADININ YAKINLARI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
Olayın hemen ardından otomobili ile devlet hastanesine gelen Güldane Canbaz\'ın hurdacılık yapan eşi Olcay Canbaz, ölen kadının yakınları tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan 28 yaşındaki Olcay Canbaz emniyet müdürlüğündeki ifadesinde, \"Ben eşimi çok seviyorum. Aramızda hiç bir sorun yoktu. Olay, 3 yaşındaki kızımın ruhsatsız olan tabam ile oynaması sonucu meydana geldi. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun Güldane\'ye isabet etti. Suçsuzum\" dedi.
Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgulaması devam eden Olcay Canbaz adliyeye çıkartılacak.

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