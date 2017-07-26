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Genç kadın 'drift' yaparken kaza yaptı, krize girip otomobilini yakmaya kalkıştı

Kaza yapan genç kadın polislere zor anlar yaşattı

26 Temmuz 2017 16:00

Konya'da 21 yaşındaki Funda K. iddiaya göre otomobille drift yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan genç kız, ''Arabam gitti'' diyerek sinir krizi geçirdi, otomobilini yakmaya kalkıştı. Baygınlık geçiren genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kaza, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Meram İlçesi'nde meydana geldi. Funda K., yönetimindeki 42 BRT 75 plakalı otomobiliyle sokak içinde iddiaya göre 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 42 VK 470 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazadan yara almadan kurtulan Funda K., sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını tutuşturdu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kendini yerlere atan ve 'Arabam gitti' diye ağlayan genç kız, polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç kız, baygınlık geçirmesinin ardından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

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