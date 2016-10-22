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Spor

Genç kadın basketbolcu hayatını kaybetti

Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Burcu Taşbaş'a akciğer kanseri teşhisi konmuştu

22 Ekim 2016 21:21

Ağustos ayının başında akciğer kanseri tanısı konulan Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın 27 yaşındaki oyuncusu Burcu Taşbaş yaşamını yitirdi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından Ormanspor'da forma giyen Burcu Taşbaş (27), hayatını kaybetti.

Sezon başında Çankaya Ünivesitesi'nden Ormanspor'a transfer olan Burcu Taşbaş, Ağustos ayının başında akciğer kanseri tanısıyla tedavi altına alınmıştı. Ancak Taşbaş’ın son evrede olan rahatsızlığı arttı ve bugün de hayata gözlerini yumdu.

 

Burcu Taşbaş kimdir?

 

6 Şubat 1989 tarihinde dünyaya gelen Burcu Taşbaş, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi çatısında basketbol yaşantısına başlamıştı. Profesyonel kariyerinde bir çok takımın formasını terleten Taşbaş, 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi formasıyla gösterdiği iyi performanstan dolayı bu sezonun başında Ormanspor ile anlaşmıştı.

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