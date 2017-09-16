Genç Judocu Kübranur Esir Avrupa 3.'sü oldu

2-0 yenik olan Kübranur, Polonyalı rakibinin diskalifiye olmasıyla bronz madalyaya uzandı



ERCAN ATA - MARİBOR / DHA

Gençler Avrupa Ferdi Judo Şampiyonası +78 kiloda mücadele eden Türk sporcu Kübranur Esir, bronz madalya kazandı.

Slovenya\'nın Maribor kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Ferdi Judo Şampiyonası ikinci ve son gününde Milliler, 3 kadın ve 1 erkek sporcu ile tatamiye çıktı.

İki gün süren ve 41 Ülkeden 180 kadın, toplam 402 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde, Judo Genç Milli takımı 4 sporcu mücadele etti. Gençler Avrupa Judo Şampiyonasında Türkiye Kadınlar ve Erkekler Ferdi müsabakalarını, 1 altın madalya ile tamamladı. Şampiyonanın son gününde yarın takım müsabakaları yapılacak. Türkiye takım müsabakalarına erkeklerde katılmazken, kadınlarda tam kadro oldukları için katılacak.

KÜBRANUR\'DAN BRONZ MADALYA

Sabah seansında +78 kiloda Kübranur Esir, ilk maçında Litvanya\'lı Justina Kmieliauskaite karşısında normal süresi berabere biten karşılaşmanın golden skorunda waza-ari ile (1-0) yenerek çeyrek finale yükseldı. Çeyrek finalde Kübranur, Rus Anna Gushcina ile karşılaştı. Kendisine göre çok daha teçrübeli ve güçlü olan rakibi karşısında İppon (tuş) ile karşılaşmayı kaybetti ve repesaj maçına çıktı. Hırvat Katarina Vukovic ile karşılaştı. Maçın başında üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Esir, rakibini 2 dakika 13 saniyede İppon (tuş) yaparak maçı kazandı. Akşam seansında ise Bronz madalya için Polonyalı Anita Formela ile karşılaşan Kübranur Esir, Formela karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada, rakibinin hakemler tarafından diskalifiye olması nedeniyle bronz madalya kazandı. Judo da kural gereği sağlık sorunları olan ve bunu tatamiye yansıtan sporcular diskalifiye olur maddesi sayesinde Kübranur Esir bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 63 kiloda mücadele eden Minel Akdeniz, Slovenya\'lı Lia Ludvik ile 1. turda karşılaştı. Normal süresi berabere biten karşılaşmada, Golden skorla 1-0 yenildi ve şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın ikinci günü tatamiye çıkan kadın sporculardan 70 Kiloda Semanur Erdoğan ise, 1. turda İsviç\'li Amanda Hakansson karşısında üstün performansıyla rakibini 2-0 yenerek 2. tura yükseldi. Bu turda Erdoğan, Kosova\'lı Lorina Kuka ile karşılaştı. Maça kötü başlayan Erdoğan, Kuka karşısında 2 dakika 18 saniyede İppon (tuş) oldu ve şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Ferdi müsabakalarda bugün millilerde tatamiye tek erkek sporcu çıktı. +100 kiloda ilk turu bay geçen Furkan Güner, 2. turda Rus İnal Tassoev ile karşılaştı. Çok güçlü rakibi karşısında maçın ilk dakikalarında 3 waza-ari ile 3-0 yenik duruma düştu. Son 1 dakikada ise tuş pozisyonunda yakalandı ve İppon (tuş) ile mağlup oldu ve elendi.

Öte yandan Şampiyonanın son gününde, (yarın) Kadın ve Erkek takım müsabakaları yapılacak. Türkiye erkeklerde takım eksik olduğu için katılmayacak. Kadınlarda ise takım müsabakalarına katılacak olan Türkiye\'in ilk rakibi Karadağ olacak. Maçın kazanılması halinde Türkiyenin rakibi, Fransa-Macaristan galibi olacak. Kadınlar takım müsabakalarına ise toplam 14 ülke katılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kübranur Esir\'in maçından detaylar