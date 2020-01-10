Genç işsizliği yüzde 25,3: "Kendinizi çok geliştirmek bir şey ifade etmiyor, kamuda, ekonomide tanıdığınız olması daha önemli"

TÜİK verilerine göre işsizlik 18 aydır artıyor. Türkiye genelinde işsizlik Ekim 2019'da yüzde 13,4 yükseldi; genç işsizliğin oranı ise %25,3 oranında. BBC Türkçe'nin 'Genç İşsizliği: "En az 2 yıl tecrübe"' başlıklı videosunda işsiz gençler yaşadıklarını anlatıyor.

Uluslararası İlişkiler mezunu Ertuğrul Atlı, “Çok iyi dil bilmek, kendinizi çok geliştirmek bir şey ifade etmiyor. Kamuda, akademide tanıdığınızın olması daha önemli bir kriter” yorumunu yaptı.

Rekor seviyedeki genç işsizliği nasıl oluştu? Yakın gelecek ne vadediyor? İktisatçılar değerlendiriyor; işsiz gençler yaşadıklarını anlatıyor.