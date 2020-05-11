Genç İşsizler Platformu: İşgücü dışına çıkan üniversite mezunu sayısı rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Şubat ayı işsizlik verilerini değerlendiren Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. M. Murat Kubilay, işgücüne dahil olmayan genç nüfustaki büyük artışa dikkat çekti. "İşgücü dışında bırakılan üniversite mezunu sayısının yalnızca 1 yılda 474 bin artarak rekor kırdı" diyen Kubilay şöyle devam etti:

"766 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 168 bin üniversite mezunu iş bulma ümidini kaybetme, eğitime devam etme, ev işleriyle meşgul olma gibi nedenlerle iş gücünde dahi yer almamakta, işsiz sayılmayıp iktisaden atıl kalmaktadır.

Yani yüksek üniversiteli işsizliğe ek olarak TÜİK sınıflandırması neticesinde rekor sayıda mezun, işsiz dahi sayılmamaktadır. Eğitime harcanan para, zaman ve emek iş gücü piyasasında karşılığını bulamamıştır.

Üniversite mezunu 893 bin kadın yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş aramamakta ve işsiz sayılmamaktadır.

15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 11 milyon 96 bin genç iş gücünün dahi içinde yer almamakta, yani işsiz sayılmamaktadır.

Bu yaş grubundaki 24 milyon gençten yalnızca %43,7’si çalışmaktadır. Daha açık bir ifadeyle çalışan her genç, bir şekilde başka bir gencin ekonomik sorumluluğunu taşıyor gözükmektedir."

15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan/staj gören genç sayısının 5 milyon 476 bine ulaştığına dikkat çeken Kubilay, "Gençlerin yüzde 30,8’si ekonomik faaliyetlere katkı verememekte; aynı zamanda eğitim veya staj yoluyla kendisini geliştirememektedir. Bu kategorideki genç sayısı Finlandiya, Slovakya ve Norveç gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinin her birinin toplam nüfusu kadardır. Aynı yaş grubundaki genç kadınların eğitime ve istihdama dâhil olmayanlarının sayısı 3 milyon 679 bindir. Genç kadınlarda bu oran %41,8 olup aynı yaş grubundaki erkeklerin %20,1 oranının çok üstündedir. Çalışma ve eğitim alma hakkında kadınların durumu erkeklere göre çok daha kötü olup; cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliği yaratmakta ve sosyal hak kaybına neden olmaktadır" dedi.

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