Genç işadamları krize karşı mali sicil affı istiyor

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu'nun "Kriz Beklenti" anketine katılan genç işadamları küresel krizi az hasarla atlatmak için, esnafın ve KOBİ'lerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak, "mali sicil affı" getirilmesini istiyor.



Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) Kriz Beklenti anketine katılan genç işadamları, alınacak önlemlerin yeterli olması halinde 2009'un 3'üncü çeyreğinde düzelmenin turizm ve tarımsal üretimin desteğiyle başlayacağını, ancak eski dengelere ulaşmanın yaklaşık 3 yıl süreceğini düşünüyor. Ankete katılan genç işadamları siyasi partilerden ve TBMM'den iç çekişme yerine dış dünyaya karşı güvenilirlik ve birliktelik mesajı verilmesini, krizin olası zararlarının hesaplanmasını, alınacak tedbirlerin halkın en az etkileneceği şekilde uygulanmaya konulmasını bekliyor.



Somut bir ekonomik eylem planının bir an önce ortaya konulması gerektiğini ifade eden genç işadamları, hükümet yetkililerinin belirsiz ve rasyonel olmayan demeçler vermemesi, bunun yerine pozitif yaklaşım içeren açıklamaların yapılması gerektiğine dikkat çekti.



İşadamları, bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesini ve bu sayede de özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde işsizliğin artmasının önüne geçilmesi gerektiği ifade etti.



‘Kırmızı çizgiler ortadan kalkmalı’



Özel bankaların kredi musluklarını esnaf için yeteri kadar açmadığından yakınan genç işadamları, bu nedenle piyasanın kilitlendiğini, kamu bankalarının bir an önce devreye girerek, esnafın bankalar karşısındaki "kırmızı çizgileri" ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.



Mali yapısı bozulan KOBİ'lerin, esnafın, firmaların ve bireylerin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak, "mali sicil affı" getirilmesini isteyen işadamları, KOBİ'lerin birleşmeler ve yurtdışı ortaklıklara yönelmeleri için vergi, kredi ve diğer enstrümanlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının yeniden yapılandırılma ve ödeme süresinin kriz sonrasına ertelenmesini de talep eden işadamları, bu süreçte yeni vergi arayışları ve zamların yapılmaması gerektiğini de ifade etti.

