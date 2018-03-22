Genç güreşçiler, Çorum ve Bursa'da mindere çıkacak

BURSA,(DHA)

Yalova\'da düzenlenen Türkiye Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası\'nın ardından şimdi de mindere genç erkekler çıkacak. Gençler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Çorum\'da, Gençler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası ise Bursa\'da düzenlenecek. 22-25 Mart tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonalarda teknik toplantılar bugün yapılırken, Çorum\'daki teknik toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasım Eğer, baş hakemlerden Yusuf Atılgan, Çorum Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke, Lig Yürütme Kurulu Başkanı Sadettin Yücel, Lig Yürütme Kurulu Üyesi Sait Temiz, Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık ile antrenörler katıldı. Bursa\'daki teknik toplantıya ise Dünya Güreş Birliği hakem hocası ve baş hakem İbrahim Cicioğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Gemlik İlçe Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar ve Bursa İl Güreş Temsilcisi Celalettin Güneş katıldı. Her iki toplantıda da değişen kurallar hakkında bilgiler verildi.

Çorum ve Bursa\'da yapılacak olan Türkiye Genç Erkekler Güreş Şampiyonası, pazar günü oynanacak müsabakalarla son bulacak.