Genç güreşçiler Bulgaristan'da madalya kovalayacak

U23 ve Genç Serbest Güreş Milli Takımı, Petkosirakov İvanliev Uluslararası Güreş Turnuvası\'na katılmak üzere Bulgaristan\'ın Ruse kentine gitti.

Teknik direktör Metin Topaktaş yönetiminde mücadele edecek olan milli takımda şu sporcular yer alıyor:

57 Kg: Ahmet Duman, Fatih Önalan, Bekir Şahin 61 Kg: Ertuğrul Kahveci, Bekir Can Türlek, 65 Kg: İbrahim Kar, Ahmet Salim Yiğit, Utku Doğan 70 Kg: Fatih Yıldırım, Hasan Kaya

74 Kg: Batuhan Öksüz, İsa Demir 79 Kg: Ramazan Sarı, Efe Sami Ünal, Muhammet Lütfü Küçükyıldırım 86 Kg: Arif Özcan, Yusuf Ecehan 92 Kg: Erhan Yaylacı, Mustafa Dilber, Semih Yazıcı 97 Kg: Feyzullah Özkan, Özgür Kapan 125 Kg: Oktay Güngör, M.Aybars Karabulut, Hüseyin Civelek.

Bulgaristan\'ın Ruse kentinde bugün başlayan şampiyona 22 Nisan Pazar günü sona erecek.

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