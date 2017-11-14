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Ekonomi

Genç girişimci, çim üretip ihraç ediyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Recep Nusret Yüksel (29), bir yakınının önerisiyle girdiği çim üretiminde ihracatçı konumuna geldi

14 Kasım 2017 14:40

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Recep Nusret Yüksel (29), bir yakınının önerisiyle girdiği çim üretiminde ihracatçı konumuna geldi. Yüksel, ürettiği çimleri Gürcistan\'a satıyorihraç ediyor.
Kıbrıs Girne American Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Recep Nusret Yüksel, 3 yıl önce bir yakınının önerisiyle çim üretimi işine girdi. 200 bin metrekare alanda üretim yapan Recep Nusret Yüksel, Türkiye 1\'inci lig takımları statlarına satış yaptıktan sonra,  Gürcistan\'a çim ihraç etmeye başladı. Yüksel, yakın zamanda çimleri Azerbaycan ve Ermenistan\'a da ihraç edeceğini belirterek \"Kendim aslında kamu yönetimi ve siyaset bilimi mezunuyum. Kendi okuduğum bölümle ilgili bir meslek yürütmek yerine ticareti tercih ettim. 3 yıl önce bir yakınımızın önerisiyle bu işe başladım. Üretime başladığımız andan itibaren Türkiye’deki 1\'nci lig takımlarının statlarına çim göndermeye başladık. Çimler ayrıca ülkemizde spor sahaları, golf sahaları ve peyzaj alanları için de kullanılıyor. Yurt dışından da talepler almaya başladık. Şu anda Gürcistan\'a tırlarımız çıkıyor. Yakın zamanda Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelere de ihraç edeceğiz\" dedi.

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