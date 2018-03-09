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Spor

Genç futbolcudan kötü haber; yeniden ameliyat olacak

Genç yıldızın çapraz bağları kopmuştu

09 Mart 2018 13:57

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı süren Atınç Nukan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Atınç'ın yeniden ameliyat olacağının bildirildiği açıklama şöyle;

"Sezon başı Ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya'da ameliyat olan oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan son kontrollerinde ameliyat olduğu dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat olamasına karar verilmiştir. Yarın (Cumartesi) sabah Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan'a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacaktır."

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