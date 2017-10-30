Genç futbolcudan acı haber

Hüya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un altyapı oyuncusu 17 yaşındaki Erdoğan Çakmak, yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçen 22 Ekim Pazar günü Bodrum\'dan Turgutreis yönüne seyreden 34 DJ 3026 plakalı otomobilin sürücüsü T.S., direksiyon kontrolünü yitirerek Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde arkadaşını bekleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un altyapısında takım kaptanı Erdoğan Çakmak\'a çarptı. Kaza sonrasında Çakmak, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, sürücü T.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. İlk müdahalenin ardından Muğla Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Çakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmak\'a, takım arkadaşları ve çevresindekiler \'Edu\' olarak hitap ediyordu.

BODRUMSPOR\'DAN MESAJ

Genç futbolcunun ölümü ailesi ve arkadaşlarında derin üzüntü yaşatırken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor da sosyal medya hesabından \"Acı kaybımız. Altyapı takım kaptanımız Erdoğan Çakmak\'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah mekanını cennet eylesin, ailesinin, arkadaşlarının ve camiamızın başı sağ olsun\" mesajı yayınladı. Erdoğan Çakmak\'ın cenazesinin önce Bodrum\'a getirileceği, ardından da defnedilmek üzere memleketi Denizli\'nin Sarayköy İlçesi\'ne götürüleceği öğrenildi.



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