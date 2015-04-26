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Spor

Genç futbolcu sahada kalp krizi geçirdi

Manisa'da 23 yaşındaki amatör futbolcu Rıdvan Berkdemir, maçta kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı

26 Nisan 2015 00:28

Manisa Amatör Küme takımlarından Salihligücü Spor'un 23 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Berkdemir, Çıkrıkçıspor maçının 36. dakikasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu Atatepe Spor Tesisleri'ndeki 2. Amatör Küme karşılaşmasında yere yığılan Rıdvan Berkdemir'e takımın masörü ve sağlık memuru müdahalede bulundu.
      
Kalp krizi geçiren futbolcu olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, maçın orta hakemi Mehmet Şibal her iki kulüp yöneticileriyle görüşerek maçı 36. dakikadan itibaren tatil etti.

Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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