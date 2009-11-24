Genç futbolcu sahada idman yaparken öldü

Ankara Süper Amatör Lig takımlarından Keçiören Bağlumspor'da forma giyen Ali Özdemir, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Çift kale maça geçildiği sırada yaşanan ölüm takım arkadaşlarını yasa boğdu.



Keçiören Bağlumspor Kulübü Yöneticisi Murat Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenileme antrenmanı yapılırken ısınma hareketlerinin ardından çift kale maça geçildiğini, bu sırada da futbolcu Ali Özdemir'in fenalaştığını söyledi.



Bunun üzerine ambulans çağrıldığını ve futbolcunun en yakındaki polikliniğe götürüldüğünü ifade eden Bilen, ''Ali Özdemir maalesef kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay nedeniyle hepimiz çok üzgünüz'' dedi.



Bilen, Ali Özdemir'in daha önce herhangi bir sağlık sorunun olmadığını da sözlerine ekledi.



28 yaşındaki futbolcunun fenalaşmasının ardından poliklinikte ilk müdahaleyi yapan Dr. Faruk Ant ise Ali Özdemir'in polikliniğe geldiğinde hayatını kaybetmiş olduğunu vurgulayarak, sporcuya kalp masajı ve suni solunum yaptıklarını belirtti.



3 dakika sonra 112 Acil Servis ekibinin polikliniğe gelerek futbolcuyu kendilerinden devraldığını ve yaklaşık 20 dakika süresince hayata döndürmeye çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.



Haberi alan kulüp yöneticileri ile Ali Özdemir'in takım arkadaşlarının poliklinik önünde gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.



Antrenman sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden Keçiören Bağlumspor futbolcusu Ali Özdemir'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Özdemir'in vefat haberini alan yakınları, kalp krizi geçirdikten sonra getirildiği polikliniğe geldiler.



Sinir krizi geçiren, Özdemir'in ağabeyi Ramazan Özdemir, kardeşinin 15 gün önce yüz felci geçirdiğini ve ilaç kullandığını söyledi. Kardeşinin raporu olduğunu ifade eden Ramazan Özdemir, kardeşinin raporlu olmasına rağmen antrenmana çıkartılmasına tepki gösterdi.



Ramazan Özdemir, ''Daha 15 gün önce yüz felci geçirdi. Doktor, 'oynamasın' dedi. Yenilseler üzülüyordu. Takım küme düşse ne olur sanki. Düğününü ben yapacaktım. Şimdi kardeşimi kim geri getirecek? Takımdan şikayetçiyim. Kardeşim bile bile gitti'' diye konuştu.



Bu arada Ali Özdemir'in babası Mustafa Özdemir'in (80) gırtlak kanseri olduğu ve kalp rahatsızlığı bulunduğu, Özdemir ailesinin maddi durumunun da çok iyi olmadığı öğrenildi. Yakınları, rahatsız olması nedeniyle oğlunun ölüm haberinin henüz Mustafa Özdemir'e iletilmediğini belirttiler.



Bu arada, poliklinik önünde fenalaşan Özdemir'in yakınlarına, Keçiören Belediyesi'ne ait ambulansta müdahale edildi.



Savcı'nın olay yerine gelmesinin ardından, Ali Özdemir'in cenazesi Ankara Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



Özdemir'in vefatının duyulmasının ardından polikliniğe gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Ar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de amatör spor kulüplerinin sağlık kontrolleri konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.



Ancak, Keçiören Bağlumspor futbolcularının Keçiören Belediyesi tarafından tam teşekküllü bir check-up'tan geçirildiğini anlatan Ar, Ali Özdemir'in vefatından dolayı şok yaşadıklarını ve büyük üzüntü duyduklarını belirtti.



Federasyon olarak, kendi çabalarıyla, tüm sporcuların sağlık kontrolünden geçirilmesi için gerekli anlaşmaları yaptıklarını bildiren Ar, ''Ancak sadece bizim çabamız yeterli değil, devletin destek vermesi gerekiyor'' dedi. Hüseyin Ar, maddi durumu çok iyi olmayan Özdemir ailesine, federasyon olarak kendilerinin de yardımcı olabileceğini söyledi.