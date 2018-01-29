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Genç futbolcu, organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen amatör futbolcu Hakan Saraçer'in (24) organları, 5 kişiye umut oldu

29 Ocak 2018 19:24

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 5\'inci kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen amatör futbolcu Hakan Saraçer\'in (24) organları, 5 kişiye umut oldu.
Merkez Toroslar ilçesinde Tozkoparan Mahallesi\'nde oturan Hakan Saraçer, 5’nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan Saraçer\'in yapılan tüm müdahalelere karşın beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileri, organların bağışlanması için aileyle görüştü. Ailenin onay vermesi üzerine, Mersin Süper Amatör Ligi\'nde mücadele eden Gülnar Belediyespor\'un futbolcusu Saraçer\'in kalp, karaciğer, böbrekleri ve korneaları uzman hekimlerce alınarak, İstanbul, Adana ve Gaziantep\'de organ bekleyen 5 hastaya nakil edilmek üzere gönderildi.
Olayla ilgili bilgi veren aile yakını Doğan Şahin, Saraçer\'in yüksekten düşme soncunda hastaneye kaldırıldığını, ancak tüm müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Hastane yönetiminin organ bağışıyla ilgili kendileriyle görüştüğünü kaydeden Şahin, \"Aile olarak hep birlikte karar alarak organları bağışladık. Almış olduğumuz kararın tüm Türkiye\'ye örnek olmasını istiyorum. Genç yaşta yakınlarını kaybedenlerden isteğim bizim gibi organlarını bağışlasınlar. Organ bekleyen hastalara şifa olsun, Hakanımız birçok canda yaşasın. Allah mekanını cennet eylesin\" dedi.

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