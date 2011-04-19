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Spor

GENÇ FUTBOLCU KANSERE YENİLDİ KOCAELİ (A.A)

19 Nisan 2011 17:27

-GENÇ FUTBOLCU KANSERE YENİLDİ KOCAELİ (A.A) - 19.04.2011 - Kocaelisporlu futbolcu Ali Balkaya (22), kan kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kocaelispor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl kan kanseri teşhisi konulan genç futbolcu Ali Balkaya'nın tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Servisinde bu sabah hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Balkaya'nın vefat haberinin tüm camiayı derinden sarstığı ifade edilen açıklamada, ''Ali Balkaya'ya Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tüm camiamızın başı sağ olsun'' denildi. Balkaya'nın cenazesinin ikindi vakti Mehmet Ali Paşa Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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