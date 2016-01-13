Fenerbahçe taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler'in lideri Sefa Kalya hayatını kaybetti.
Kalya'nın Taksim Peak Otel'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Uzun yıllardır Fenerbahçe tribünlerinde yer alan Kalya, Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı tartışmalarla hatırlanıyordu.
Sarı Lacivertli kulübün 2013/14 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenen kutlamalarda Aziz Yıldırım'ı protesto eden GFB Grubu, Yıldırım'ın büyük tepkisini çekmişti. Aziz Yıldırım, kutlamalar esnasında kendisine tepki gösteren gruba dönerek 'paralı köpekler' ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu olaydan sonra Aziz Yıldırım, GFB Grubu'nu iç saha maçlarına almamıştı.