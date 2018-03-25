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Spor

Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Çorum'da devam ediyor

ÇORUM / DHA Çorum'da 45 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda bugün 61, 79 ve 86 kg müsabakaları yapıldı

25 Mart 2018 00:12

ÇORUM / DHA

Çorum\'da 45 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası\'nda bugün 61, 79 ve 86 kg müsabakaları yapıldı.
Yarın yapılacak olan finallerle sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle;
61 KG
1-Ertuğrul Kahveci
2-Bekir Can Türlek
3-Uğur Lafçı
3-Muhammed Kılıç
5-Musa Şahin
5-Ahmet Eğlence

79 KG:
1-Ramazan Sarı
2-E.SamiÜnal
3-Ali Gen
3-Ünal Karabacak
5-Oktay Özgül
5-H.Ömer Yıldırım

86 KG:
1-Arif Özen
2-Yusuf Acehan
3-H.Abdullah Dilek
3-Yunus Can Küçük
5-Batuhan Ceylan
5-A.Faruk Uğur

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DHA ÇorumTürkiye Genç Erkekler Serbest GüreşYarınKG 1Ertuğrul Kahveci 2Bekir Can Türlek 3Uğur Lafçı 3Muhammed Kılıç 5MusaEğlence 79 KG 1Ramazan Sarı 2E SamiÜnal 3Ali Gen 3Ünal Karabacak 5OktayYıldırım 86 KG 1ArifAcehan

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