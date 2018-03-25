Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Çorum'da devam ediyor

ÇORUM / DHA

Çorum\'da 45 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası\'nda bugün 61, 79 ve 86 kg müsabakaları yapıldı.

Yarın yapılacak olan finallerle sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle;

61 KG

1-Ertuğrul Kahveci

2-Bekir Can Türlek

3-Uğur Lafçı

3-Muhammed Kılıç

5-Musa Şahin

5-Ahmet Eğlence

79 KG:

1-Ramazan Sarı

2-E.SamiÜnal

3-Ali Gen

3-Ünal Karabacak

5-Oktay Özgül

5-H.Ömer Yıldırım

86 KG:

1-Arif Özen

2-Yusuf Acehan

3-H.Abdullah Dilek

3-Yunus Can Küçük

5-Batuhan Ceylan

5-A.Faruk Uğur