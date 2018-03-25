Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası tamamlandı

Bursa\'da 42 ilden 410 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Genç Erkekler Güreş Şampiyonası bugün yapılan finallerle sona erdi. Bursalı güreş severlerin 4 gün boyunca büyük ilgi gösterdiği şampiyonanın son gün müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle:

63KG\'DA

1. Ahmet Altan

2. Halil Baytekin

3. Furkan Yıldız

3. O.Faruk Koç

77KG\'DA

1. A. Osman Erbay

2. A. Murat Erduran

3. T. Osman Avcı

3. A. Furkan Özen

97KG\'DA

1. Beytullah Kayışdağ

2. Fatih Önvermez

3. Berkant Akdemir

3. Burak Çakır

130KG\'DA

1. Fatih Bozkurt

2. Yakup Yerlikaya

3. Abdullah Akyüz

3. Tevfik Cevik

En Teknik Sporcu; İsmail Gün

En Centilmen Sporcu; Mehmet Erbay

En Centilmen Antrenör; Yekta Yılmaz Gül

TAKIM KLASMANI

1. İstanbul Büyüksehir Belediye Sk.

2. Ankara Aski

3. Çaykur Sk.

Bu arada şampiyonanın \"en\"leri de belli oldu. En teknik sporcu İsmail Gün, en centilmen sporcu Mehmet Erbay, en centilmen antrenör ise Yekta Yılmaz Gül oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, yaptığı açıklamada son derece başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını belirterek, \"Genç sporcularımızın ortaya koyduğu performans bizleri ziyadesiyle memnun etti. Biz federasyon olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. Tek amacımız buralardan Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları çıkarmak. Ben burada mindere çıkan ve dereceye giren tüm sporcuları kutluyor başarılarının devamını diliyorum\" şeklinde konuştu

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