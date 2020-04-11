Genç eczacı Covid-19'dan yaşamını yitirdi

İstanbul'da 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakımda olan Durmuş’un cenazesinin memleketi Kayseri’de toprağa verileceği belirtildi.

İstanbul Eczacı Odası yaptığı açıklamada, “Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımız, Kayseri'de toprağa verilecektir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

CHP'li Erkan Aydın ise sosyal medya hesabından, “İstanbul Sancaktepe Canan Eczanesi’nin sahibi, meslektaşım Eczacı İsmail Durmuş'un 38 yaşında Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum...” diye paylaşım yaptı.