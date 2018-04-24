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Genç doktor, evinde ölü bulundu

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Merve Özegel (29) yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu

24 Nisan 2018 13:48

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Merve Özegel (29) yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Özegel\'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi\'nde aile hekimi olarak görev yapan ve yalnız yaşayan Merve Özegel\'den 2 gündür haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak\'a bildirdi. Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı Özegel\'in Aliağa Sokak üzerindeki evine gitti. Kapıyı çalıp, cevap alamayan meslektaşları evin balkonunun açık olduğunu görünce girdikleri içeride Merve Özegel\'in yerde cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Özegel\'in hayatını kaybettiğini belirledi. 
Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından üzerinde herhangi ize rastlanılmayan Merve Özegel\'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çerkezköy\'de 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen Özegel\'in ailesinin de Mersin\'de yaşadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI 


 

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