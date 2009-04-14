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Genç, ÇYDD’nin burs kayıtlarını sordu

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç verdiği soru önergesiyle polislerce el konulan ÇYDD’nin burs kayıtlarını sordu.

14 Nisan 2009 03:00

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç verdiği soru önergesiyle polislerce el konulan ÇYDD’nin burs kayıtlarını sordu.

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinde (ÇYDD) yapılan aramada, öğrencilere verilen burs kayıtlarının polis tarafından alındığı iddialarını Meclis gündemine getirdi.

Genç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu sözlü soru önergesinde, ÇYDD'nin ilköğretim ve üniversite öğrencilerine verdiği bursların kesilmesi sonucunu doğuran "el koymaların" nasıl telafi edileceğini sordu.

Kamer Genç, burs listelerinin bulunduğu bilgisayar kayıtlarının kopyasının neden dernek yetkililerine verilmediğini de öğrenmek istedi.

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