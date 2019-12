Genç çifte promosyondan uçak çıktı

İnci ve Volkan Oğuz çifti, bir ay önce Astoria Alışveriş Merkezi’nin çekilişinde kazandıkları uçaklarıyla adeta aşk yaşıyor. Özellikle de Volkan Oğuz. Haftada bir gün mutlaka uçağını ziyarete gidiyor, temizliyor, üzerinde en ufak bir leke fark etse hemen siliyor. Hürriyet gazetesinin Pazar ekinde yer alan bu haber, bir piyango bu kadar mı isabetli çıkar diye düşündürüyor.



En kısa zamanda bir isim takmayı düşünüyor. Hiç de küçük sayılmayacak bir modelini satın alıp, küçücük evlerinin orta yerine koymuş. Cep telefonunun ve bilgisayarının ekranında uçağıyla sarmaş dolaş çektirdiği “kanka” fotoğrafı var. İnternette bulduğu en ufak bilgi kırıntısını bile okumuş. Pilotluk eğitimi alıp göklerde eşiyle süzülmeyi çok istiyor ama bu saadetin ömür boyu sürmeyeceğini biliyor. Orta halli bu aile, Cirrus S20 tipi özel uçaklarıyla yazın tadını çıkarmayı planlıyor.



İnci ve Volkan Oğuz çifti evleneli daha iki yıl bile olmadı. İngilizce öğretmeni İnci 28, turizmci Volkan 32 yaşında. Şişli’de iki oda bir salon evleri var. Volkan, motoru olan herşeyin hastası. Ortak bir otomobilleri, kendine ait bir scooter motosikleti, Kumburgaz’da bağlı duran ama son fırtınalarda battığından şüphelendikleri mütevazı bir balıkçı tekneleri var. Birlikte tüm tekne ve yat fuarlarını geziyorlar.



Çiftin bir başka ortak merakı da alışveriş merkezlerinin çekilişlerini takip etmek. Gördükleri her kampanyaya katılıyorlar. “Ama şimdiye kadar ne piyangodan, ne kampanyalardan, ne de okuldaki hediye çekilişinden bir şey çıkmıştı” diyor İnci Oğuz.



Bu uğurda 1500 lira harcadılar



Ekim 2008’de Astoria Alışveriş Merkezi’nin uçaklı çekiliş düzenlediğini duyunca hemen çalışmaya başladılar. Çekilişte şanslarını artırmak için dört ay boyunca evin tüm ihtiyaçları buradan karşılandı. Başka hiçbir yerden, bir tek çöp bile alınmadı. Fişler saklandı, 125 lirayı bulunca kupon doldurulup çekiliş kutusuna atıldı. Alışverişleri 125 lirayı bulmadığı zamanlar, tamamlamak için başka şeyler de aldılar. Arkadaşlarla yemek yenecekse mekan Astoria’da seçildi, yemeklerin fişleri kupona çevrildi. Dört ay sonra kutuya tam 12 kupon atılmıştı, yani uçak uğruna 1500 lira harcanmıştı.



Volkan Oğuz, kuranın eşine çıkacağından emindi. O yüzden kuponların çoğu İnci Hanım’ın adına dolduruldu. Uğuru kaçmasın diye bu yola baş koyduklarını kimselere söylemediler, çekiliş günü alışveriş merkezine gitmediler. “Gidersek bize çıkmayacak” demişti çünkü Volkan.



Çekiliş 14 Şubat Sevgililer Günü’ydü. Müjde akşam telefonla geldi. Uçak, yaklaşık 27 bin kişinin arasından İnci’ye çıkmıştı.



İlk 2-3 saat kendilerine gelemediler, sonra koşa koşa alışveriş merkezine gittiler. Türkiye’de Oğuz çiftinden başka 9 kişide daha olan, Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinde de bir tane bulunan uçaklarını bir an evvel üzerlerine almaları gerekiyordu. Cirrus SR20 tipi, tek motorlu ve 4 kişilik bu uçak o kadar popülerdi ki, daha çekiliş yapılmadan talipleri çıkmıştı. Birkaç kişi alışveriş merkezini arayıp, talihli kullanmak istemezse uçağı derhal satın alabileceklerini bildirmişti. Ama onlar kullanmak istiyorlardı, kim istemezdi ki.



Uçağın adı ‘Vın’



İnci Oğuz, “Ben yapı olarak, elde edebileceğim şeyleri hayal etmeyi seviyorum. Uçak hayalimin ötesindeydi ama gerçekleşti. Biraz kullanıp tadını çıkaracağız. Yazın keyif yapacağız. Bodrum’a 1.5 saatte gidiyor, gidiş dönüş 200 liralık yakıt harcıyormuş. Ben Aydınlı’yım, ailem hala orada oturuyor. Artık bu yaz uçakla gideriz, otobüsle zor oluyordu. Yazdan sonra da ne yapacağımızı düşüneceğiz” diyor.



Uçağa ilk kez bindiklerinde yanlarında biz de vardık. Volkan Oğuz, annesinin karnından uçakla doğmuş kadar bilgili ve duruma hakim. Ne de olsa son bir aydır sadece bu uçakla ilgili şeyleri okuyor. Sırtındaki deri ceketle de tam havaya girmiş. Yanında oturan karısının elini korkmasın diye sıkı sıkı tutmuş, brifing verip duruyor. Eşine uçağın adını Vın koyalım mı, diye soruyor. Volkan ve İnci’nin birleşiminden bulmuş bu ismi. “Dışarıdan baktığımda nasıl uçacak bu diye düşündüm ama içine girince güvenli. Benzerlerinin Porsche’si bu” diyor. İnci ise daha tedirgin. Hatta ilk uçuşta epeyce midesi bulanıyor. Ama ikisinin de tadını sonuna kadar çıkarmadan uçaktan vazgeçmeye niyetleri yok.



Piyangoyu kazandılar ama üstüne 90 bin lira harcadılar



Devir işlemleri için tüm birikimlerini ortaya koydular ama yetmedi, eşten dosttan yardım istendi ve nihayet geçtiğimiz hafta uçağı üzerlerine almayı başardılar. Ama masraflar burada bitmiyordu. Uçağı elde tutabilmek için kaba bir hesapla ayda 3 bin lira gerekiyor. Her ay 325 lira havaalanına, 500 dolar bakım onarım anlaşmasına ödeniyor. Yıllık 2 bin dolar da işletme vergisi var. Bu masraf nedeniyle uçağı bir süre sonra satmak zorunda olduklarını ikisi de biliyor.



Amerika’dan uçarak geldi



Cirrus SR20 tip özel uçak, dört kişilik. Fiyatı 350-400 bin dolar. Beş saate kadar havada kalabiliyor. Gövdesinin üzerinde bir paraşüt var, düşecek olursa bu paraşüt açılıyor, uçak yere süzülerek iniyor. Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ve bebeği doğmadan evvel Mustafa Sandal’ın bu uçaklardan birine sahip olduğu biliniyor. Saatte maksimum 300 km hıza çıkıyor, kalkış ve iniş için 300 metrelik bir pist yetiyor. 200 beygir gücünde motoru ve otopilotu var.