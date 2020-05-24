Genç bir kadın yine bir erkek tarafından öldürüldü.

Muğla'nın Menşete ilçesinde 22 yaşındaki Zeynep Şenpınar, Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 2019 yılında mezun olan Zeynep Ş., evinde öldürüldü.

Polis, bodrum kattaki dairenin camını kırarak cinayet zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'yu yakaladı.

Milli boksör olduğu belirtilen Selim Ahmet Kemaloğlu'nun da bıçakla kendisine zarar verdiği iddia edildi.

Savcılığın soruşturması sürüyor.