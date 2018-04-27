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Genç berber, evinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, berber Şahin Sezer (22) evinde ölü bulundu

27 Nisan 2018 15:24

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, berber Şahin Sezer (22) evinde ölü bulundu.
Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi\'ndeki bir apartmanda oturan berber Şahin Sezer\'i arayan arkadaşları ulaşamayınca eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Sezer\'in alt katta oturan ağabeyine haber verildi. Eve giren ağabey, Şahin Sezer\'i hareketsiz yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sezer\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince evde yapılan incelemede sentetik uyuşturucu maddesi bonzai bulundu. Ölen Şahin Sezer\'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Sezer’in uyuşturucu nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

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