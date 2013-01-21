Genç Belieber ve Directionerlar'dan Serdar Kuzuloğlu'na tepki

Trt ekranlarında M. Serdar Kuzuloğlu'nun sunumu ile yayınlanan Sosyal Medya programının Kim 500.000 Takipçi İster? yarışmasının 2. bölümü büyük tepki çekti.

19 Ocak 2013 Cumartesi gecesi yapılan yarışmada sorulan Aşağıdaki Twitter eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? sorusunun doğru cevabı olarak "Directioner - Beyin" seçeneğinin gösterilmesi, One Direction hayranlarını kızdırdı.







Directionlar, #TRTbeliebervedirectionerlardanözürdilesin etiketiyle tepkilerini en çok koşulanlar listesine taşıyarak sosyal medyayı ayağa kaldırdılar.

Programın yapımcısı Serdar Kuzuloğlu'nun Twitter üzerinden gelen yorumları okuduğu bölüme tepki yağdı. Yapımcı Kuzuğlu sitesinde dün paylaştığı yazısı ile yaşananlara cevap verdi. Yazının bir bölümü şöyle:

'Yaşım itibariyle JB ve 1D türevi nicelerine şahitlik ettim. Hepsine delicesine, kendini parçalarcasana hayran olanları gördüm. Üç beş sene sonra hepsi yeni idoller bulup yollarına devam etti. Bu piyasa hiçbir şöhretin 5 seneden fazla dayanmasına müsade edemez. Yapılan şey özünde bir pazarlama faaliyeti. Para kazanma telaşı. Hayranlar dışında kimsenin derdi müzik değil. Bu, her yeni kuşağa en az bir kere yutturulan eski bir piyasa oyunu.

Şimdi atmışlı, yetmişli, seksenli, doksanlı yıllarda hayran olduğu kişi ve grupları hayretle izleyenlere o günlerde biri “yahu bunlara güleceksin ilerde” dese annesine sövmüş gibi hücum ederdi. İşte Sosyal Medya’nın son bölümü kendini dünyanın merkezi ve hayran olduğunu dünyanın en eşsiz, muhteşem şeyi sanan bu kitleyi anlamak, anlatmak için yapıldı.'