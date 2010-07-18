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Spor

GENÇ BAYANLARIN GALİBİ TREVISI ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2010 15:42

-GENÇ BAYANLARIN GALİBİ TREVISI ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Ankara'da bugünkü yarışlarla sona erecek 2010 Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nda, genç bayanlar kategorisinde İtalyan Anna Trevisi birinci oldu. Anıtpark önünde başlayıp Fevzi Çakmak Caddesi, Beşevler, Alparslan Türkeş Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Beştepe güzergahındaki 13,5 kilometrelik parkurda toplam 6 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, 58 sporcu mücadele etti. Toplam 81 kilometrelik parkuru 2.05.31,377'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayan İtalyan sporcu Trevisi, Avrupa şampiyonu oldu. Fransa'dan Pauline Prevot-Ferrand 2.05.31,570 ile ikinci sırada yer alırken, İtalya'dan Rossella Ratto ise 2.05.33'lük derecesiyle 3'üncülüğü elde etti. Bu kategoride yarışan Türk sporcular Eda Kunuk, Seda Öztürk, Şeyda Tozduman, Gamze Ayaz ve Ebru Doğan zaman barajına takılarak yarışı tamamlayamadılar. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Avrupa Bisiklet Birliği Asbaşkanı Athanasios Tzimas, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Durmuş verdi. Şampiyona öğleden sonra erkeklerde koşulacak 23 yaş altı kategorisiyle sona erecek.

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