Genç Bayanlar tam gaz..

T24 - Genç Bayanlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Finallerine katılacak milli takımın aday kadrosu, Kayseri'de çalışmalarını sürdürüyor.





Genç milliler, milli takımlar altyapı menajeri Çiğdem Oktay ve milli takım antrenörü Ayhan Avcı gözetiminde Atatürk Spor Salonu'nda yaklaşık 1 saat antrenman yaptı.



Antrenmanın ardından Bayanlar Basketbol Birinci Ligi takımlarından Panküp Kayseri Şekerspor ile hazırlık maçı oynayan aday kadroda, antrenör Ayhan Avcı bütün oyunculara şans verdi.



Panküp Kayseri Şekerspor'un da antrenörü olan Ayhan Avcı, maçta genç milli takımın başında yer aldı.



Çiğdem Oktay, yaptığı açıklamada, dün başladıkları Kayseri kampının yarın sona ereceğini söyledi. Slovakya'nın Kösice kentinde 29 Temmuz-8 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenecek finallere kadar çalışmalarının süreceğini belirten Oktay, bu sürede çeşitli turnuvalara da katılacaklarını kaydetti.





Genç Milli Bayan Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda Emel Türkyılmaz, Büşra Akgün (Antalya Koleji), Emel Ecem Güler, Ayşegül Günay, Özlem Öztürk, Olcay Çakır, Özge Kavurmacıoğlu (Pamukspor), Pelin Gülbağ (BOTAŞ Spor), Ayşe Cora, Hande Melis Karasu, Yasemin Koç (Beşiktaş Cola Turka), Rana Derin, Birsu Dinçer, Kübra Dicle, Nilay Aydoğan (İstanbul Üniversitesi), İdil Özbayrak (Çankaya Üniversitesi), Melike Yalçınkaya (Ceyhan Belediyesi), Gizem Başaran (Galatasaray) yer alıyor.