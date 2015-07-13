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Dünya
Deutsche Welle

Genç Alman milletvekili hayatını kaybetti

CDU'lu genç Alman milletvekili Philipp Mißfelder hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2015 16:08


Alman Hristiyan Birlik Partisi Dış Politika Sözcüsü 35 yaşındaki Philipp Mißfelder hayatını kaybetti. Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Mißfelder'in şaşırtıcı şekilde pazarı pazartesiye bağlayan gece hayatını kaybettiğini bildirdi. Parti çevrelerinden alınan bilgiye göre, milletvekilinin ölüm nedeni akciğer embolisi. Kauder, evli ve iki çocuk babası Mißfelder'in ölümüne ilişkin olarak, "Şaşkın ve kederliyiz" dedi.

25 Ağustos 1979 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen Mißfelder, 1993 yılında CDU'nun gençlik teşkilatına girmiş 1995 yılında ise parti teşkilatında çalışmaya başlamıştı. Genç milletvekili son olarak Birlik Partileri meclis grubunun dış politika sözcülüğü görevini yürütüyordu. Mißfelder, 2005 yılından bu yana milletvekili idi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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