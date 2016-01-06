GENAR’ın araştırmasına göre halkın yüzde 55'i başkanlık sistemini istiyor

GENAR'ın anketine göre başkanlık sistemine yüze 55 ‘evet’ dedi, yüzde 59 yeni anayasa istiyor. Bugün seçim olsa AKP’nin oy oranı 50.8, CHP'nin 25.7, MHP'nin 11.1, HDP'nin 10.2. Ankete katılanların yüzde 84.3'ü PKK'ya yönelik operasyonları destekliyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, araştırma şirketlerinden GENAR'ın 36 ilde, 4 bin 900 kişiyle yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre ankete katılanların yüzde 55'i başkanlık sistemine "evet" dedi. Katılımcıların yüzde 59.6'sı da Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 54'ü başkanlığa 'evet' dedi. Türkiye'nin Suriye politikasını doğru bulanların oranı yüzde 57.2. Katılımcıların yüzde 49.2'si PKK'nın ülkeyi bölmek için yeniden terör eylemlerine başladığına inanıyor. "PKK Kürtlerin haklarını savunmak amacıyla şiddete başvuruyor" diyenlerin oranı ise 17.4'te kaldı.