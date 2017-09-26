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Gemlik'te uyuşturucu operasyonu

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen  M

26 Eylül 2017 18:28

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik İlçesi Halitpaşa Mahallesi\'nde bir eve yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen  M.V. gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, bir süreden bu yana takipte olduğu M.V.\'nin evine baskın yaptı. Yakalanan M.E.’nin evinde, çeşitli uyuşturucu maddeler, pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve uyuşturucu hazırlanmasında kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, evde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para da ele geçirdi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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