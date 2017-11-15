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Gemlik'te tartıştığı emlakçıyı yaralayan şüpheli yakalandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı emlakçı Ömer T

15 Kasım 2017 16:58

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı emlakçı Ömer T.\'yi (35) kamyonette tabancayla yaralayan işçi Erdinç A. (34), polis tarafından yakalandı.
Gemlik\'te emlakçılık yapan Ömer T., dün sabah çevreyolunda, 48 BH 647 plakalı çift kabinli kamyonetinin içinde tabancayla bacaklarından ve kolundan vurularak yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Sağlık durumu iyi olan yaralının tedavisi sürerken, olayı soruşturan polis, şüpheli Erdinç A.\'yı bu sabah saklandığı evde yakaladı. Gemlik Belediyesi\'ne iş yapan bir taşeron firmada işçi olarak çalışan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheli Erdinç A., emlakçı Ömer T. ile açıklamadığı bir nedenle sık sık tartıştıklarını iddia ederek, \"Olaydan önceki akşam yine tartıştık. Aramızda husumet vardı. Bu nedenle üzerimde ruhsatsız tabanca taşıyordum. Olay günü de aracıyla önüme çıkıp, beni çağırdı. Arabaya biner binmez yine tartışmaya başladık, ben de tabanyla bacaklarına doğru ateş edip, kaçtım\" dedi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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