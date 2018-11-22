T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gemlik'te öldürülen kadının cinayet şüphelisi kardeşi çıktı

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K

22 Kasım 2018 18:27

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torun’un kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Halil K.\'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, \'Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim\' yazdığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------
Şüphelinin fotoğrafı
Sosyal medya paylaşımı

-Olay yeri
-Polisin incelemesi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ALTINDAĞGEMLİK Bursa DHAGemlikGünay TorunaHalilBursanın KaracabeyKaracabeyTorununBenGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Şüphelinin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24