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Gemlik'te duvara çarpan TIR yandı

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesi’nde hareket halindeyken direksiyonu kilitlenerek duvara çarpan TIR alev alev yandı

21 Aralık 2017 13:56

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesi’nde hareket halindeyken direksiyonu kilitlenerek duvara çarpan TIR alev alev yandı. TIR sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu.
Kaza, Gemlik Çevreyolu girişi köprü altında meydana geldi. Şaban Sağlam yönetimindeki 61 K 15829 plakalı TIR\'ın direksiyonu kilitlendi. Kontrolden çıkan araç, geçit duvarına çarparak durdu. Bir anda alev alan TRT\'ın sürücüsü araçtan atlayarak kurtulurken, TIR kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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