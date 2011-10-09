T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gemlik'te 5 kişi gözaltına alındı BURSA (A.A)

09 Ekim 2011 22:00

-Gemlik'te 5 kişi gözaltına alındı BURSA (A.A) - 09.10.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, Gemlik ilçesinde ''Büyük Gemlik Yürüyüşü'' adı altında yapılmak istenen, ancak Valilik tarafından yasaklanan yürüyüşle ilgili Gemlik'te 5 kişinin gözaltına alındığı belirterek, ''Küçük bir yerel tartışmanın dışında ciddi bir sıkıntı yaşamadan bu günü geçirdik'' dedi.  İl Jandarma Alay Komutanlığında oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri takip ettikten sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Harput, Valiliğin, kamu düzeni ve huzuru adına, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için aldığı kararlar doğrultusunda tüm birimlerin üzerine düşeni yaptığını belirtti. Harput, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili 3 gün önce bazı illeri uyardığına dikkat çekerek, şunları söyledi: ''Netice itibarıyla hem dışardan gelecek kitleler ve bu kitlelere karşı karşıt eylem yapmak isteyen gruplar, büyük ekseriyetle, aldığımız karara uydu. Bu grupların çoğunluğu akl-ı selim ve sağduyulu hareket etti. Halkımız çok büyük bir sıkıntı yaşamadan günü geçirdik. Son üç günde tüm görevli arkadaşlar özverili bir şekilde çalıştı, hepsine teşekkür ediyorum. Küçük bir yerel tartışmanın dışında ciddi bir sıkıntı yaşamadan bu günü geçirdik''  Vali Harput, güvenlik önlemleri kapsamında, Gemlik'te 5 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24