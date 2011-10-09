-Gemlik'te 5 kişi gözaltına alındı BURSA (A.A) - 09.10.2011 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, Gemlik ilçesinde ''Büyük Gemlik Yürüyüşü'' adı altında yapılmak istenen, ancak Valilik tarafından yasaklanan yürüyüşle ilgili Gemlik'te 5 kişinin gözaltına alındığı belirterek, ''Küçük bir yerel tartışmanın dışında ciddi bir sıkıntı yaşamadan bu günü geçirdik'' dedi. İl Jandarma Alay Komutanlığında oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri takip ettikten sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Harput, Valiliğin, kamu düzeni ve huzuru adına, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için aldığı kararlar doğrultusunda tüm birimlerin üzerine düşeni yaptığını belirtti. Harput, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili 3 gün önce bazı illeri uyardığına dikkat çekerek, şunları söyledi: ''Netice itibarıyla hem dışardan gelecek kitleler ve bu kitlelere karşı karşıt eylem yapmak isteyen gruplar, büyük ekseriyetle, aldığımız karara uydu. Bu grupların çoğunluğu akl-ı selim ve sağduyulu hareket etti. Halkımız çok büyük bir sıkıntı yaşamadan günü geçirdik. Son üç günde tüm görevli arkadaşlar özverili bir şekilde çalıştı, hepsine teşekkür ediyorum. Küçük bir yerel tartışmanın dışında ciddi bir sıkıntı yaşamadan bu günü geçirdik'' Vali Harput, güvenlik önlemleri kapsamında, Gemlik'te 5 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.